В результате обстрела Макеевки погибло два мирных жителя - ОБСЕ

"Миссия подтвердила информацию о шести жертвах среди гражданского населения в Кировском районе города Макеевки. В месте, расположенном по адресу: ул. Газетная, 7, наблюдатели встретились с пожилой женщиной, получившей порезы лица. Дочь потерпевшей рассказала СММ, что ее с сыном отбросило на пол в их квартире, а ее мать получила ранения 27 октября, примерно в 19:00 от взрывов, в результате которых разбились окна в квартире ", - сообщили в СММ ОБСЕ.

На входе в другой подъезд в этом же здании команда СММ зафиксировала разбитые окна, осколочные повреждения металлических труб напротив входа и большую лужу крови.

"Местные жители сообщили СММ о гибели одного гражданского лица (мужчины) в этом месте. По словам женщины старше 50 лет, примерно в 19:00, после того как она услышала звуки нескольких взрывов, она вышла из дома, опасаясь пожара через поврежденный газопровод, и увидела на земле тело своего погибшего соседа. По оценке СММ, снаряд попал в северо-западную стену дома, в результате чего у главного входа образовалась большая дыра, разбились окна и была разрушена стальная арматура опоры в стенах ", - говорится в сообщении.

В соседнем доме №10 в квартале Строитель наблюдатели зафиксировали отверстие в стене дома, а также разбитые стекла и осколочные повреждения на других стенах дома. По оценке СММ, снаряд попал в стену дома, выходящую на север. Судя по размеру, форме и расположения двух мест ударов, наблюдатели установили, что они образовались от разрыва артиллерийских снарядов калибром не менее 122 мм, выпущенных с северо-западного направления.

Отмечается, что пожилая женщина, которая живет в другом доме, сообщила СММ, что инцидент произошел 27 октября, примерно в 19:20, когда ударной волной ее отбросило к стене и от осколков стекла она получила порезы левой руки, ноги и спины. Женщина и ее дочь рассказали наблюдателям о ранениях, которые получила другая женщина на шестом этаже этого дома. Однако наблюдатели не смогли добраться до шестого этажа, поскольку лестницы были разрушены.

В другой квартире в этом же доме, по словам женщины, ее 26-летний сын получил ранения верхних конечностей и грудной клетки от разбитого стекла накануне вечером, примерно в 19:00. В доме №4 в квартале Строитель, расположенном возле дома №10, наблюдатели видели лужу крови и общались с двумя жителями, которые заявили, что взрыв произошел, когда отец, мать и дочь возвращались домой в свою квартиру. Отец погиб на месте, а дочь получила ранения.

Медработники больницы в Донецке подтвердили СММ, что 27 октября из Макеевки в их больницу доставили 6-летнего ребенка. По словам медперсонала, у него была сломана левая часть челюсти и его необходимо было прооперировать.

"Мужчина в городском морге в Макеевке сообщил СММ, что 27 октября, примерно в 21:00, в морг были доставлены два тела. Он также добавил, что по результатам вскрытия было установлено, что в одном случае (дом №4 в квартале Строитель) причиной смерти стала травмы головы и шеи, а в другом (пер. Газетный, 7) - осколочные ранения в области грудной клетки с повреждениями внутренних органов ", - подытожили в СММ ОБСЕ.

Напомним, 27 октября пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что боевики провели обстрел жилых кварталов подконтрольной им Макеевки из тяжелого вооружения .