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Внаслідок обстрілу Макіївки загинуло два мирні жителі - ОБСЄ

Внаслідок обстрілу Макіївки загинуло два мирні жителі - ОБСЄ

Київ • УНН

 • 9524 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Внаслідок обстрілу північних районів Макіївки 27 жовтня загинуло дві особи, ще шестеро отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.

"Місія підтвердила інформацію про шість жертв серед цивільного населення у Кіровському районі міста Макіївки. У місці, розташованому за адресою: пров. Газетний, 7, спостерігачі зустрілися із жінкою похилого віку, що отримала порізи обличчя. Дочка потерпілої розповіла СММ, що її із сином відкинуло на підлогу в їхній квартирі, а її мати отримала поранення 27 жовтня, приблизно о 19:00 від вибухів, внаслідок яких розбилися вікна у квартирі", - повідомили в СММ ОБСЄ.

На вході до іншого під’їзду у цьому ж будинку команда СММ зафіксувала розбиті вікна, осколкові пошкодження металічних труб навпроти входу та велику калюжу крові.

"Місцеві мешканці повідомили СММ про загибель однієї цивільної особи (чоловіка) у цьому місці. За словами жінки старше 50 років, приблизно о 19:00, після того як вона почула звуки декількох вибухів, вона вийшла з будинку, побоюючись пожежі через пошкоджений газопровід, і побачила на землі тіло свого загиблого сусіда. За оцінкою СММ, снаряд влучив у північно-західну стіну будинку, внаслідок чого біля головного входу утворилася велика діра, розбилися вікна та була зруйнована сталева арматура опори у стінах", - йдеться в повідомленні.

У сусідньому будинку №10 у кварталі Будівельник спостерігачі зафіксували отвір у стіні будинку, а також розбиті шибки та осколкові пошкодження на інших стінах будинку. За оцінкою СММ, снаряд влучив у стіну будинку, що виходить на північ. Судячи з розміру, форми та розташування двох місць ударів, спостерігачі встановили, що вони утворилися від розриву артилерійських снарядів калібром не менше 122 мм, випущених з північно-західного напрямку.

Зазначається, що жінка похилого віку, що мешкає в іншому будинку, повідомила СММ, що інцидент стався 27 жовтня, приблизно о 19:20, коли ударною хвилею її відкинуло до стіни і від уламків скла вона отримала порізи лівої руки, ноги та спини. Жінка та її дочка розповіли спостерігачам про поранення, які отримала інша жінка на шостому поверсі цього будинку. Проте спостерігачі не змогли дістатися до шостого поверху, оскільки сходи були зруйновані.

В іншій квартирі у цьому ж будинку, за словами жінки, її 26-річний син отримав поранення верхніх кінцівок та грудної клітки від розбитого скла напередодні ввечері, приблизно о 19:00. У будинку №4 у кварталі Будівельник, розташованому біля будинку №10, спостерігачі бачили калюжу крові та спілкувалися з двома мешканцями, які заявили, що вибух стався, коли батько, мати та дочка поверталися додому до своєї квартири. Батько загинув на місці, а дочка отримала поранення.

Медпрацівники лікарні в Донецьку підтвердили СММ, що 27 жовтня з Макіївки до їхньої лікарні доправили 6-літню дитину. За словами медперсоналу, у неї була зламана ліва частина щелепи і її необхідно було прооперувати.

"Чоловік у міському морзі в Макіївці повідомив СММ, що 27 жовтня, приблизно о 21:00, до моргу були доправлені два тіла. Він також додав, що за результатами розтину було встановлено, що в одному випадку (будинок №4 у кварталі Будівельник) причиною смерті стала травми голови та шиї, а в іншому (пров. Газетний, 7) — осколкові поранення в області грудної клітки з ушкодженнями внутрішніх органів", - підсумували в СММ ОБСЄ.

Нагадаємо, 27 жовтня речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що бойовики провели обстріли житлових кварталів підконтрольної їм Макіївки з важкого озброєння.

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