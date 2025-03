В результате массовой стрельбы в Университете Виргинии погибли трое футболистов. Подозреваемый задержан

Детали

По словам представителей университета, стрельба произошла в автобусе, полном студентов, возвращавшихся домой с экскурсии на спектакль в Вашингтоне, округ Колумбия.

Все трое убитых были членами футбольной команды, заявил на пресс-конференции президент Университета Вирджинии Джим Райан.

Власти объявили, что подозреваемый, опознанный как студент Кристофер Дарнелл Джонс-младший, был взят под стражу в понедельник утром после ночного розыска.

Джонс был бегуном за университетскую футбольную команду в 2018 году.

УВА полицейский участок находится под Christopher Darnell Jones regarding shooting incident that occurred on the grounds of University of Virginia. Call 911, если не, не подходит. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw

— UVA Police Department (@UVAPolice) November 14, 2022