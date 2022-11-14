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В результате массовой стрельбы в Университете Виргинии погибли трое футболистов. Подозреваемый задержан

В результате массовой стрельбы в Университете Виргинии погибли трое футболистов. Подозреваемый задержан

Киев • УНН

 • 407802 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Власти заявили, что подозреваемый находится под стражей после того, как три футболиста были убиты, а двое других студентов получили ранения в результате массовой стрельбы в Университете Виргинии в Шарлотсвилле, передает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

По словам представителей университета, стрельба произошла в автобусе, полном студентов, возвращавшихся домой с экскурсии на спектакль в Вашингтоне, округ Колумбия.

Все трое убитых были членами футбольной команды, заявил на пресс-конференции президент Университета Вирджинии Джим Райан.

Власти объявили, что подозреваемый, опознанный как студент Кристофер Дарнелл Джонс-младший, был взят под стражу в понедельник утром после ночного розыска.

Джонс был бегуном за университетскую футбольную команду в 2018 году.

УВА полицейский участок находится под Christopher Darnell Jones regarding shooting incident that occurred on the grounds of University of Virginia. Call 911, если не, не подходит. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw

— UVA Police Department (@UVAPolice) November 14, 2022

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