Внаслідок масової стрілянини в Університеті Вірджинії загинули троє футболістів. Підозрюваного затримано

Деталі

За словами представників університету, стрілянина сталася в автобусі, повному студентів, які поверталися додому з екскурсії на спектакль у Вашингтоні, округ Колумбія.

Усі троє вбитих були членами футбольної команди, заявив на пресконференції президент Університету Вірджинії Джим Раян.

Влада оголосила, що підозрюваного, якого впізнали як студента Крістофера Дарнелла Джонса-молодшого, було взято під варту в понеділок вранці після нічного розшуку.

Джонс був бігуном за університетську футбольну команду у 2018 році.

The UVA Police Department is looking for Christopher Darnell Jones regarding the shooting incident that occurred on the grounds of the University of Virginia. Call 911 if seen, do not approach. pic.twitter.com/mKcxF6ksxw

— UVA Police Department (@UVAPolice) November 14, 2022