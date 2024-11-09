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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
13:55 • 10020 просмотра

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ВМС показали новые ходовые испытания будущего флагмана - корвета "Иван Мазепа"

ВМС показали новые ходовые испытания будущего флагмана - корвета "Иван Мазепа"

Киев  •  УНН

13:06 • 7309 просмотра

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Корвет "Иван Мазепа", строящийся Турцией для Украины, успешно прошел артиллерийские испытания. Корабль оснащен современными системами вооружения и усиленной противовоздушной обороной.

В морских силах показали испытания будущего флагмана ВМС ВС Украины корвета "Иван Мазепа". Об этом УНН пишет со ссылкой на командующего ВМС.

Корвет продолжает успешно проходить государственные испытания. Во время артиллерийских стрельб он продемонстрировал отличные результаты, точно поразив воздушные, морские и наземные цели

- говорится в сообщении.

Сообщается, что корабль оснащен современными системами вооружения, которые значительно повышают его боевые возможности. Все предыдущие технические замечания учтены, а модернизация сосредоточена на обеспечении максимальной эффективности и защиты в бою. В частности, усилены средства противовоздушной обороны.

Напомним

Многоцелевой корабль класса корвет "Гетман Иван Мазепа" строится Турцией для ВМС Украины. Этот корабль должен стать флагманом ВМС ВСУ. Корвет является типом противолодочных корветов прибрежной зоны. Такие корабли являются частью проекта MILGEM, разработанных в первую очередь для ВМС Турции.

В Турции спустили на воду второй украинский корвет 'Гетман Выговский'1 августа 2024, 19:43 • 88558 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

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