Владельцу бункера с оружием сообщили о подозрении

Сейчас проведено 26 из 37 экспертиз по изъятым на складе предметам, по результатам которых усматриваются обоснованные основания для сообщения о подозрении владельцу вышеупомянутого бункера.

Так, согласно полученным выводам, предоставленные на исследование пистолет конструкции Макаров (ПМ) калибра 9 мм, унифицированная танковая самозарядная пушка калибра 14,5 мм и пулемет ZB-30 производства ZBROJOVKA-BRNO калибра 7,92х57 мм, относятся к огнестрельному оружию и пригодны для проведение неоднократных выстрелов. Указанные выводы подтверждены, в том числе, проведенными экспериментальными отстрелами на территории полигона.

По результатам расследования, 7 февраля этого года указанному лицу сообщено о подозрении по признакам уголовного преступления предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия) УК Украины. Кроме того, прокуратурой готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

В ближайшее время ожидается завершение других экспертиз относительно предметов, похожих на ракеты к системам залпового огня «Град» и предметов, похожих на гранотометы.

Досудебное расследование продолжается.