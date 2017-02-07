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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Власнику бункеру зі зброєю повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Київська прокуратура вручила повідомлення про підозру 55-річному підприємцю, який у спеціально облаштованому складі на території дачного поселення на Київщині, незаконно зберігав зброю. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

Власнику бункеру зі зброєю повідомили про підозру

Наразі проведено 26 з 37 експертиз по вилученим на складі предметам, за результатами яких вбачаються обґрунтовані підстави для повідомлення про підозру власнику вищезазначеного бункеру.

Так, згідно отриманих висновків, надані на дослідження пістолет конструкції Макаров (ПМ) калібру 9 мм, уніфікована танкова самозарядна пушка калібру 14,5 мм та кулемет ZB-30 виробництва ZBROJOVKA-BRNO калібру 7,92х57 мм, відносяться до вогнепальної зброї та придатні для проведення неодноразових пострілів. Вказані висновки підтверджені, у тому числі, проведеними експериментальними відстрілами на території полігону.

За результатами розслідування, 7 лютого цього року вказаній особі повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.263 (незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї) КК України. Крім того, прокуратурою готується клопотання до суду щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу.

Найближчим часом очікується завершення інших експертиз щодо предметів, схожих на ракети до систем залпового вогню «Град» та предметів, схожих на гранотомети.

Досудове розслідування триває.

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