Владислав Реут, подозреваемый в убийстве Березовской, заявил, что Жикович сделал четыре выстрела

Фото: Андрей Ходьков

Владислав Реут, подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской, заявил, что не он произвел выстрелы. По его словам, именно другой подозреваемый - Виталий Жикович сделал четыре выстрела в затылок Березовской. Об этом Реут заявил во время судебного заседания, передает УНН.

Детали

Забрал у меня пистолет и, стоя сзади за ней, сделал первый выстрел ей в затылок. Она упала. Второй выстрел он сделал, когда немного к ней приблизился, в район туловища, груди. Сделал второй выстрел. Я в этот момент стоял метрах в двух-трех от них - сказал Реут.

Он заявил, что Березовская после первого выстрела уже упала, после чего Жикович достал магазин из пистолета, достал еще два патрона.

Поэтому выстрелов было всего четыре. Он достал еще два патрона, зарядил, снарядил оружие и выстрелил еще два раза. После чего он мне приказал идти брать лопату и копать яму. Я вернулся к автомобилю… если честно, думал, что он меня также застрелит в затылок. Я поспешно подошел к автомобилю… вижу, что он не собирается против меня ничего применять. Потом он нагнулся к Березовской, и как я потом понял, он начал ее обыскивать. Я взял лопату, которая у меня была всегда в машине, я не готовился к этому. Она у меня лежит еще с 2018-го года. По его приказу пошел копать яму - добавил Реут.

По его словам, Жикович забрал у женщины два мобильных телефона, часы, зажигалку, кошелек и даже снял кроссовки, которые были на ней.

После этого он подошел, оценил яму, насколько я ее успел за это время выкопать. Меня чуть не стошнило, я сказал: "Я больше не буду". Он взял у меня лопату, затем скомандовал мне: "Помоги мне ее принести". Человек, который убил четырьмя выстрелами безоружную женщину, что я мог сделать? Тем более, что оружия на тот момент при себе не было. Оно было сложено в бардачок BMW с его стороны, потому что он сказал, чтобы не напугать Анастасию. После этого мы принесли это тело. Он засыпал, положил ветки и скомандовал отправляться с этого участка - резюмировал Реут.

Дополнение

По версии следствия, Жикович отвлекал внимание потерпевшей, тогда как Реут должен был совершить убийство. После этого Реут взял из автомобиля пистолет и произвел не менее двух выстрелов в голову.

Сторона обвинения просила Печерский районный суд Киева избрать Владиславу Реуту, подозреваемому в убийстве Анастасии Березовской, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, без права внесения залога.

Напомним

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