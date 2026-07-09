Владислав Реут, подозреваемый в убийстве Березовской, заявил, что Жикович сделал четыре выстрела

$44.480.0350.690.19
ukenru
11:39 • 1982 просмотра
Столкновения с толпой и ТЦК во Львове расследуют полиция и СБУ, есть задержанный за нападение на полицейского
10:55 • 10199 просмотра
Убийство подозреваемой в покушении в Монако Березовской: суд отправил Реута под арест без залогаVideo
08:52 • 16088 просмотра
Причастность Украины к подрыву "Северного потока" не установлена, ФРГ направят запрос на совместную следственную группу - Офис Генпрокурора
08:35 • 22858 просмотра
Зеленский подтвердил поражение пяти объектов российского нефтяного комплексаVideo
06:58 • 25712 просмотра
На трассе Одесса-Киев перевернулся пассажирский автобус - есть раненые, один человек погиб
9 июля, 05:53 • 24730 просмотра
США и Иран второй день подряд обмениваются ударами после заявления Трампа
9 июля, 01:22 • 26088 просмотра
Нам не удалось решить исторические вопросы - Навроцкий после встречи с Зеленским
8 июля, 22:24 • 37021 просмотра
Нарушителя воинского учета, из-за которого произошел конфликт во Львове, направили на ВВК
8 июля, 21:27 • 30495 просмотра
Мужчина, из-за которого произошли столкновения во Львове, находился в розыске с 12 июня - полицияVideo
8 июля, 20:13 • 27195 просмотра
Во Львове в Сыхове толпа пыталась "освободить" мужчину от работников ТЦК под выкрики "позор". Мэр отреагировалVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3м/с
42%
743мм
Популярные новости
Трамп предоставит Киеву лицензию на производство ракет Patriot, но сроки производства призрачны - ISW9 июля, 02:33 • 27546 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 40241 просмотра
Буданов отреагировал на столкновения с толпой и ТЦК во Львове и ожидает справедливой реакции от правоохранителей08:00 • 18967 просмотра
35 судов за четыре дня: "Мадьяр" показал, как украинские дроны выносят российский флот у берегов КрымаVideo09:51 • 15898 просмотра
Убийство Березовской: прокуратура просит для Реута арест без залога10:33 • 13474 просмотра
публикации
Куда поехать на выходные в Кривом РогеPhoto8 июля, 15:37 • 45676 просмотра
Почему возникает боль в суставах и когда стоит бить тревогу8 июля, 14:14 • 50290 просмотра
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 95917 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения7 июля, 12:00 • 130692 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 149778 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Луганская область
Сорокино (Краснодон)
Азовское море
Украина
Киевская область
Реклама
УНН Lite
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 40290 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 118505 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 110083 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 104922 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 144799 просмотра
Актуальное
Хранитель
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro

Владислав Реут, подозреваемый в убийстве Березовской, заявил, что Жикович сделал четыре выстрела

Киев • УНН

 • 2588 просмотра

Владислав Реут в суде заявил, что Виталий Жикович сделал четыре выстрела в затылок Анастасии Березовской. Реут утверждает, что Жикович забрал у жертвы вещи и приказал копать яму.

Владислав Реут, подозреваемый в убийстве Березовской, заявил, что Жикович сделал четыре выстрела
Фото: Андрей Ходьков

Владислав Реут, подозреваемый в убийстве Анастасии Березовской, заявил, что не он произвел выстрелы. По его словам, именно другой подозреваемый - Виталий Жикович сделал четыре выстрела в затылок Березовской. Об этом Реут заявил во время судебного заседания, передает УНН.

Детали

Забрал у меня пистолет и, стоя сзади за ней, сделал первый выстрел ей в затылок. Она упала. Второй выстрел он сделал, когда немного к ней приблизился, в район туловища, груди. Сделал второй выстрел. Я в этот момент стоял метрах в двух-трех от них

- сказал Реут.

Он заявил, что Березовская после первого выстрела уже упала, после чего Жикович достал магазин из пистолета, достал еще два патрона.

Поэтому выстрелов было всего четыре. Он достал еще два патрона, зарядил, снарядил  оружие и выстрелил еще два раза. После чего он мне приказал идти брать лопату и копать яму. Я вернулся к автомобилю… если честно, думал, что он меня также застрелит в затылок. Я поспешно подошел к автомобилю… вижу, что он не собирается против меня ничего применять. Потом он нагнулся к Березовской, и как я потом понял, он начал ее обыскивать. Я взял лопату, которая у меня была всегда в машине, я не готовился к этому. Она у меня лежит еще с 2018-го года. По его приказу пошел копать яму

 - добавил Реут.

По его словам, Жикович забрал у женщины два мобильных телефона, часы, зажигалку, кошелек и даже снял кроссовки, которые были на ней.

После этого он подошел, оценил яму, насколько я ее успел за это время выкопать. Меня чуть не стошнило, я сказал: "Я больше не буду". Он взял у меня лопату, затем скомандовал мне: "Помоги мне ее принести". Человек, который убил четырьмя выстрелами безоружную женщину, что я мог сделать? Тем более, что оружия на тот момент при себе не было. Оно было сложено в бардачок BMW с его стороны, потому что он сказал, чтобы не напугать Анастасию. После этого мы принесли это тело. Он засыпал, положил ветки и скомандовал отправляться с этого участка

- резюмировал Реут.

Дополнение

По версии следствия, Жикович отвлекал внимание потерпевшей, тогда как Реут должен был совершить убийство. После этого Реут взял из автомобиля пистолет и произвел не менее двух выстрелов в голову.

Сторона обвинения просила Печерский районный суд Киева избрать Владиславу Реуту, подозреваемому в убийстве Анастасии Березовской, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней, без права внесения залога.

Напомним

30 июня в жилом доме в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали три человека: Вадим Ермолаев, его гражданская жена и 13-летний сын (последние являются гражданами Украины). По информации СМИ, все трое находятся в больнице, состояние Ермолаева и его жены оценивается как тяжелое. 

В Офисе Генерального прокурора подтвердили открытие уголовного производства по покушению на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, в котором также пострадали его гражданская жена и сын.

7 июля было найдено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на семью в Монако, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

По делу об убийстве Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, двум задержанным вручены подозрения

Павел Башинский

ОбществоКиевКриминал и ЧП