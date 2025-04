Власти Новой Зеландии не нашла связи двух задержанных с атаками

По данным сотрудников правоохранительных органов, “на данном этапе” расследования таких признаков нет.

Всего в день теракта были задержаны три человека. Впоследствии все они были арестованы, одному из них — 28-летнему австралийцу, который вел в своем Facebook трансляцию нападения, — предъявили обвинения в убийстве, накануне он предстал перед судом.

Еще одного человека освободили. Последнему задержанному предъявили обвинения в другом правонарушении, он также заключен под стражу, указали в полиции. Что именно это было за нарушение, в Twitter ведомства не уточняется.

Кроме того, как рассказали в министерстве, впоследствии после нападения на мечети полиция арестовала еще одного, четвертого, человека. На пресс-конференции комиссар Майк Буш уточнил, что это 18-летний мужчина, которого обвинили в разжигании межрасовой розни, сообщает Radio New Zealand. При этом “информации, позволяющей предположить, что этот человек связан с атаками, нет”, подчеркивается в микроблоге полиции.

Arrests and outcomes: In addition to the 28-year-old man who appeared in court yesterday, two people were arrested after the attacks and held in custody.



At this stage there is no indication that they are connected to the attacks.

— New Zealand Police (@nzpolice) 16 марта 2019

Как сообщал УНН, полиция Новой Зеландии подтвердила, что число жертв атаки выросло до 50 человек.