Влада Нової Зеландії не знайшла зв'язку двох затриманих з атаками

За даними співробітників правоохоронних органів, “на даному етапі” розслідування таких ознак немає.

Всього в день теракту були затримані три людини. Згодом всі вони були заарештовані, одному з них — 28-річному австралійцю, який вів у своєму Facebook трансляцію нападу, — пред’явили звинувачення у вбивстві, напередодні він постав перед судом.

Ще одну людину звільнили. Останньому затриманому пред’явили звинувачення в іншому правопорушенні, він також поміщений під варту, вказали в поліції. Що саме це було за порушення, в Twitter відомства не уточнюється.

Крім того, як розповіли в міністерстві, згодом після нападу на мечеті поліція заарештувала ще одну, четверту, людини. На прес-конференції комісар Майк Буш уточнив, що це 18-річний чоловік, якого звинуватили в розпалюванні міжрасової ворожнечі, повідомляє Radio New Zealand. При цьому “інформації, що дозволяє припустити, що ця людина пов’язана з атаками, немає”, підкреслюється в мікроблозі поліції.

Arrests and outcomes: In addition to the 28-year-old man who appeared in court yesterday, two people were arrested after the attacks and held in custody.



At this stage there is no indication that they are connected to the attacks.

— New Zealand Police (@nzpolice) 16 березня 2019 р.

Як повідомляв УНН, поліція Нової Зеландії підтвердила, що кількість жертв атаки зросла до 50 людей.