Власти Крыма ввели привилегии при трудоустройстве для лиц с паспортами "ДНР / ЛНР" - "Информационное сопротивление"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Оккупационные власти в Крыму для лиц, которые имеют "паспорт гражданина ДНР / ЛНР", отменили запрет пребывания 60-дневного срока в Крыму без регистрации и налогообложения их заработной платы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук, передает УНН.
"В Крыму оккупационными властями предоставлен ряд привилегий при устройстве на работу лицам, имеющим т.н. "Паспорта граждан" ДНР / ЛНР ". Для указанных лиц отменено ограничение в виде 60-дневного срока пребывания в Крыму без регистрации, а также налогообложения их заработной платы ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, руководство "Министерства государственной безопасности ДНР" дало указания начать активную отработку родственных связей украинских военнослужащих руководящего звена.