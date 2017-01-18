Власти Крыма ввели привилегии при трудоустройстве для лиц с паспортами "ДНР / ЛНР" - "Информационное сопротивление"

КИЕВ. 18 января. УНН. Оккупационные власти в Крыму для лиц, которые имеют "паспорт гражданина ДНР / ЛНР", отменили запрет пребывания 60-дневного срока в Крыму без регистрации и налогообложения их заработной платы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук, передает УНН.