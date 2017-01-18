Влада Криму ввела привілеї при працевлаштуванні для осіб з паспортами "ДНР/ЛНР" - "Інформаційний спротив"
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Окупаційна влада у Криму для осіб, які мають “паспорт громадян ДНР/ЛНР”, скасувала заборону перебування 60-денного строку у Криму без реєстрації та оподаткування їх заробітної плати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
“У Криму окупаційною владою надано низку привілеїв при влаштуванні на роботу особам, які мають т.зв. “паспорти громадян „ДНР/ЛНР“. Для зазначених осіб скасовано обмеження у вигляді 60-денного терміну перебування в Криму без реєстрації, а також оподаткування їх заробітної плати”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, керівництво “Міністерства державної безпеки ДНР” дало вказівки розпочати активне відпрацювання родинних зв’язків українських військовослужбовців керівної ланки.