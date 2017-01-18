Влада Криму ввела привілеї при працевлаштуванні для осіб з паспортами "ДНР/ЛНР" - "Інформаційний спротив"

КИЇВ. 18 січня. УНН. Окупаційна влада у Криму для осіб, які мають “паспорт громадян ДНР/ЛНР”, скасувала заборону перебування 60-денного строку у Криму без реєстрації та оподаткування їх заробітної плати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.