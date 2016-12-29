Определены лучшие легкоатлеты и тренеры Украины 2016 года
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Завершилось голосование по определению лучших легкоатлетов и тренеров Украины 2016 года в восьми номинациях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Федерации легкой атлетики Украины.
Лучшим легкоатлетом года, как и в 2015-м, стал прыгун в высоту Богдан Бондаренко, в Рио получил бронзовую олимпийскую награду. Наставника и отца Богдана - Виктора - второй год подряд признано лучшим тренером года!
Лучшей легкоатлеткой 2016 года стала Ольга Земляк, которая на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро заняла седьмое место в беге на 400 метров и пятое в эстафете 4 × 400 м.
Также Ольга Земляк вместе с Юлией Олишевской, Алиной Логвиненко, Ольгой Бибик и Татьяной Мельник одержали победу в номинации "Команда года". Девушки в эстафете 4 × 400 метров стали пятыми на Олимпийских играх и шестыми на чемпионате Европы в Амстердаме.
Валентина Крепкина и Иван Пушкин, как и в прошлом году, признаны лучшими атлетами-ветеранами страны!
Многоборку Алину Шух легкоатлетическая сообщество второй год подряд признает лучшей молодой атлеткой страны. Алина этого года записала в свой актив победу на чемпионате Европы (U-18) в семиборье с юношеским наивысшим достижением в мире (6186 очков), юниорский рекорд Украины в помещении по пятиборью (4354) и повторение национального юношеского рекорда Украины по прыжкам в высоту (1.92).
В номинации "Лучший молодой атлет года" победил Михаил Гаврилюк, который в Тбилиси стал чемпионом Европы (U-18) по метанию молота с лучшим результатом сезона в мире (82.26 м).
Как сообщал УНН, Александр Лысенко и Валентина Крепкина стали лучшими легкоатлетами ноября в Украине .