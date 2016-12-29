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Визначено найкращих легкоатлетів та тренерів України 2016 року

Визначено найкращих легкоатлетів та тренерів України 2016 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Завершилося голосування по визначенню найкращих легкоатлетів та тренерів України 2016 року у восьми номінаціях, передає УНН з посиланням на прес-службу Федерації легкої атлетики України.

Найкращим легкоатлетом року, як і в 2015-му, став стрибун у висоту Богдан Бондаренко, який в Ріо здобув бронзову олімпійську нагороду. Наставника та батька Богдана — Віктора — другий рік поспіль визнано найкращим тренером року!

Найкращою легкоатлеткою 2016 року стала Ольга Земляк, яка на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро посіла 7-е місце з бігу на 400 метрів та 5-е в естафеті 4×400 м.

Також Ольга Земляк разом з Юлією Олішевською, Аліною Логвіненко, Ольгою Бібік та Тетяною Мельник здобули перемогу в номінації “Команда року”. Дівчата в естафеті 4×400 метрів стали п’ятими на Олімпійських іграх та шостими на чемпіонаті Європи в Амстердамі.

Валентина Крепкіна та Іван Пушкін, як і торік, визнані найкращими атлетами-ветеранами країни!

Багатоборку Аліну Шух легкоатлетична спільнота другий рік поспіль визнає найкращою молодою атлеткою країни. Аліна цього року записала в свій актив перемогу на чемпіонаті Європи (U-18) з семиборства з юнацьким найвищим досягненням у світі (6186 очок), юніорський рекорд України у приміщенні з п’ятиборства (4354) та повторення національного юнацького рекорду Україні зі стрибків у висоту (1.92).

У номінації “Найкращий молодий атлет року” перемогу здобув Михайло Гаврилюк, який у Тбілісі став чемпіоном Європи (U-18) з метання молота з найкращим результатом сезону у світі (82.26 м).

Як повідомляв УНН, Олександр Лисенко та Валентина Крепкіна стали кращими легкоатлетами листопада в Україні.

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