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Военнопленный моряк Гриценко знакомится с материалами дела – адвокат

Военнопленный моряк Гриценко знакомится с материалами дела – адвокат

Киев  •  УНН

 • 5360 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. В следственном управлении Федеральной службы безопасности РФ адвокат Николай Полозов и украинский военнопленный моряк Денис Гриценко знакомились с материалами уголовного дела. Об этом адвокат сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня в следственном управлении ФСБ совместно коллегой Владимиром Музюкиным и украинским военнопленным моряком Денисом Гриценко знакомились с материалами уголовного дела", - написал защитник.

Также он рассказал, что военнопленный хорошо себя чувствует и имеет "бодрое настроение".

"Однако, практически отсутствует информация из внешнего мира. На телевизоре работает только один канал, а письма задерживаются", - рассказал Полозов.

По его словам, Денис благодарит всех волонтеров за передачи, а также за поддержку украинских военных моряков.

Как сообщал УНН, Московский городской суд назначил рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов третьей и четвертой групп военнопленных украинских моряков.

Лефортовский районный суд Москвы в июле продлил арест украинских моряков на три месяца.

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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