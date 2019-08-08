Суд в РФ призначив дати розгляду апеляцій всіх українських моряків

За словами Полозова, судові засідання Московського міського суду з розгляду апеляційних скарг захисту на постанови Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою відбудуться щодо третьої групи військовополонених українських моряків - Андрія Артеменка, Віктора Беспальченка, Володимира Варімеза, Владислава Костишина, Олега Мельничука, Василя Сороки і Сергія Чуліби - 21 серпня об 11:00.

Стосовно четвертої групи військовополонених українських моряків - Юрія Без'язичного, Юрія Будзила, Володимира Лісового, Богдана Небилиці, Євгенія Семидоцького і Андрія Ейдера - розгляд апеляцій відбудеться у Московському міському суді 21 серпня о 14:00.

Раніше Полозов повідомив, що Московський міський суд призначив розгляд апеляційних скарг захисту військовополонених українських моряків другої групи - Володимира Терещенка, Андрія Шевченка, Романа Мокряка, Андрія Оприска, Сергія Цибізова - на 16 серпня о 14:00.

Як повідомляв УНН, дату і час судового засідання з розгляду апеляційних скарг захисту першої групи військовополонених українських моряків призначили на 16 серпня об 11:00.

Лефортовський районний суд Москви в липні продовжив арешт українських моряків на три місяці.

25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.