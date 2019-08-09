Військовополонений моряк Гриценко знайомиться з матеріалами справи – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. У слідчому управлінні Федеральної служби безпеки РФ адвокат Микола Полозов та український військовополонений моряк Денис Гриценко знайомилися з матеріалами кримінальної справи. Про це адвокат повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні в слідчому управлінні ФСБ спільно колегою Володимиром Музюкіним і українським військовополоненим моряком Денисом Гриценком знайомилися з матеріалами кримінальної справи", - написав захисник.
Також він розповів, що військовополонений добре почувається і має "бадьорий настрій".
"Проте, практично відсутня інформація із зовнішнього світу. На телевізорі працює лише один канал, а листи затримуються", - розповів Полозов.
За його словами, Денис дякує всім волонтерам за передачі, а також за підтримку українських військових моряків.
Як повідомляв УНН, Московський міський суд призначив розгляд апеляційних скарг адвокатів третьої і четвертої груп військовополонених українських моряків.
Лефортовський районний суд Москви в липні продовжив арешт українських моряків на три місяці.
25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.