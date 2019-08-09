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Военная юстиция действует в США и странах ЕС — ветеран АТО

Военная юстиция действует в США и странах ЕС — ветеран АТО

Киев  •  УНН

 • 54600 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Система военной юстиции действует во многих странах, в частности в США и странах Европейского союза. Об этом рассказал на своей странице в Facebook ветеран АТО, который командовал защитой Донецкого аэропорта Александр Скиба, передает УНН.

"Система военной юстиции действует в США, Израиле, Канаде, Польше и других европейских странах. Это мировая практика, которой следуют ведущие страны мира. Она является автономной, имеет свою историю и отдельное правовое регулирование", - написал Скиба.

Он отметил, что существует разная структура подчинения, военные прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законности и деятельности в Вооруженных силах этих государств, военные суды распространяют свою юрисдикцию на все правоотношения, связанные с военной сферой.

"Поэтому нужно говорить не о ликвидации военной прокуратуры как института, а прежде всего о реформировании отечественного сектора безопасности и обороны, и в частности, военной прокуратуры, создание военной полиции вместо военной службы правопорядка, создание военных судов. В качестве образца, система военной юстиции США. Все это является одной из важных задач на пути евроинтеграции нашего государства, которое должно осуществляться с учетом современного опыта деятельности спецслужб государств-членов ЕС и НАТО, демократических преобразований в украинском обществе", - написал Скиба.

Он отметил, что находясь в зоне выполнения задач по назначению на территории проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях в 2014-2015 годах лично чувствовал отсутствие мощного и действенного блока военной юстиции.

Как сообщал УНН, по мнению Скибы, ликвидация во времена президентства Виктора Януковича военной прокуратуры и ряд других "реформ" привели к тому, что оборонный сектор оказался беззащитным перед коррупцией.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка заявил, что не видит необходимости в существовании военной прокуратуры. Он сообщил, что эта структура будет одной из первых реформирована.

В ответ Главная военная прокуратура обнародовала заявление, в котором говорится, что подобные утверждения основаны на поверхностных представлениях о деятельности военных прокуроров. В военной прокуратуре рассчитывают на взвешенные реформы.

Военные прокуроры напомнили, что именно благодаря их деятельности удалось, в частности, привлечь к уголовной ответственности за ведение агрессивной войны 263 человек, среди которых 68 граждан РФ (из них 21 чиновник, 18 генералов и адмиралов, 18 судей РФ).

Украинские Национальные Новости

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