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Войска США и Филиппин обстреляли корабль ракетами во время крупнейших в истории учений

Киев • УНН

 • 585264 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Американские и филиппинские войска в среду выпустили залп ракет по военному кораблю, что представлял вражеское судно в спорном Южно-Китайском море, в ходе крупнейших в истории военных учений союзников. Об этом пишет AFP, передает УНН.

Детали

Это был первый раз, когда страны провели совместные учения с боевой стрельбой в спорных водах, на которые почти полностью претендует Китай.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос, который стремится укрепить оборонные связи с Соединенными Штатами, сидел на наблюдательной башне вместе с американскими и филиппинскими официальными лицами, наблюдая за учениями к северу от Манилы.

«Сегодня утром никаких голливудских эффектов, это старомодная тренировка», — сказал подполковник Ник Маннвейлер, офицер по связям с общественностью Корпуса морской пехоты США.

Учения с боевой стрельбой начались с того, что система HIMARS выпустила серию снарядов по списанному корвету ВМС Филиппин, стоявшему на якоре примерно в 22 километрах от побережья.

Цель состояла в том, чтобы потопить корабль, который был вражеским судном, приближающимся к филиппинскому берегу.

В мероприятии также должны были принять участие F-16 Fighting Falcons, ударные вертолеты AH-64 Apache и истребители FA-50 ВВС Филиппин.

Учения направлены на повышение военного потенциала Манилы, а также являются демонстрацией поддержки США своего азиатского союзника, поскольку настойчивость Китая в регионе становится все сильнее.

Около 18 000 военнослужащих приняли участие в ежегодных учениях, которые получили название "Баликатан", что значит "бок о бок" на тагальском языке.

Дополнение

Учения последовали за объявлением ранее в этом месяце об использовании американскими войсками большего количества баз на Филиппинах, в том числе одной недалеко от Тайваня.

Учения и растущий доступ США к филиппинским базам разозлили Китай, который обвинил Соединенные Штаты в угрозе региональному миру и попытке вбить клин между Манилой и Пекином.

Пекин претендует на суверенитет почти над всем Южно-Китайским морем, включая острова Спратли, игнорируя международное постановление о том, что это утверждение не имеет юридической основы.

На следующей неделе Маркос должен встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме, чтобы обсудить, среди прочего, растущее напряжение в Южно-Китайском море и Тайване.

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