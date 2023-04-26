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Війська США та Філіппін обстріляли корабель ракетами під час найбільших в історії навчань

Війська США та Філіппін обстріляли корабель ракетами під час найбільших в історії навчань

Київ • УНН

 • 585267 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Американські та філіппінські війська в середу випустили залп ракет по військовому кораблю, що представляв вороже судно в спірному Південно-Китайському морі, в ході найбільших в історії військових навчань союзників. Про це пише AFP, передає УНН.

Деталі

Це був перший раз, коли країни провели спільні навчання з бойовою стріляниною у спірних водах, на які майже повністю претендує Китай.

Президент Філіппін Фердинанд Маркос, який прагне зміцнити оборонні зв'язки зі Сполученими Штатами, сидів на спостережній вежі разом з американськими та філіппінськими офіційними особами, спостерігаючи за навчаннями на північ від Маніли.

«Сьогодні вранці жодних голлівудських ефектів, це старомодне тренування», — сказав підполковник Нік Маннвейлер, офіцер зв'язків із громадськістю Корпусу морської піхоти США.

Навчання з бойовою стріляниною почалися з того, що система HIMARS випустила серію снарядів за списаним корветом ВМС Філіппін, що стояв на якорі приблизно за 22 кілометри від узбережжя.

Мета полягала в тому, щоб потопити корабель, який був ворожим судном, що наближався до філіппінського берега.

У заході також мали взяти участь F-16 Fighting Falcons, ударні гелікоптери AH-64 Apache та винищувачі FA-50 ВПС Філіппін.

Навчання спрямовані на підвищення військового потенціалу Маніли, а також є демонстрацією США підтримки свого азіатського союзника, оскільки наполегливість Китаю в регіоні стає дедалі сильнішою.

Близько 18 000 військовослужбовців взяли участь у щорічних навчаннях, які отримали назву "Балікатан", або що одначає "пліч-о-пліч" тагальською мовою.

Доповнення

Навчання послідували за оголошенням раніше цього місяця про використання американськими військами більшої кількості баз на Філіппінах, у тому числі однієї недалеко від Тайваню.

Навчання та зростаючий доступ США до філіппінських баз розлютили Китай, який звинуватив Сполучені Штати в загрозі регіональному миру та спробі вбити клин між Манілою та Пекіном.

Пекін претендує на суверенітет майже над усім Південно-Китайським морем, включаючи острови Спратлі, ігноруючи міжнародну ухвалу про те, що це твердження не має юридичної основи.

Наступного тижня Маркос має зустрітися з президентом США Джо Байденом у Білому домі, щоб обговорити, серед іншого, напруження, що росте, в Південно-Китайському морі і Тайвані.

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