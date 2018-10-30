Вышла в печать новая книга Стивена Кинга

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 35097 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 112000 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 120048 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 159104 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 149689 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139030 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129589 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 175760 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118203 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вышла в печать новая книга Стивена Кинга

Вышла в печать новая книга Стивена Кинга

Киев  •  УНН

 • 13180 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. В США 30 октября вышла новая книга культового американского писателя Стивена Кинга под названием Elevation. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter автора.

"У меня есть книга, которая выйдет завтра (30 октября - ред.) - ELEVATION ( "Высота" - ред.). Надеюсь, вы прочтете это", - написал он.

Справка УНН: "Высота" - это очередная история из вымышленного городка в штате Мэн Касл-Рок. Скотт Кэри оттуда заболевает загадочной болезнью: он теряет вес, но внешне при этом не меняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Королю" ужасов Стивену Кингу исполнилось 70 лет

Как сообщал УНН, на нью-йоркском Comic Con зрителям представили первый трейлер нового сериала "Касл-Рок" Джей Джей Абрамса - антологии рассказов Стивена Кинга с его различными персонажами.

Напомним, киностудия Warner Bros. заявила, что выход сиквела фильма "Оно", снятого режиссером Андресом Мускетти по мотивам романа Стивена Кинга, состоится в сентябре 2019 года.

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