Вышла в печать новая книга Стивена Кинга
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В США 30 октября вышла новая книга культового американского писателя Стивена Кинга под названием Elevation. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter автора.
"У меня есть книга, которая выйдет завтра (30 октября - ред.) - ELEVATION ( "Высота" - ред.). Надеюсь, вы прочтете это", - написал он.
Справка УНН: "Высота" - это очередная история из вымышленного городка в штате Мэн Касл-Рок. Скотт Кэри оттуда заболевает загадочной болезнью: он теряет вес, но внешне при этом не меняется.
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Как сообщал УНН, на нью-йоркском Comic Con зрителям представили первый трейлер нового сериала "Касл-Рок" Джей Джей Абрамса - антологии рассказов Стивена Кинга с его различными персонажами.
Напомним, киностудия Warner Bros. заявила, что выход сиквела фильма "Оно", снятого режиссером Андресом Мускетти по мотивам романа Стивена Кинга, состоится в сентябре 2019 года.