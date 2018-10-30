Вийшла друком нова книга Стівена Кінга
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У США 30 жовтня вийшла друком нова книга культового американського письменника Стівена Кінга під назвою Elevation. Про це повідомляє УНН з посиланням на Twitter автора.
"У мене є книга, яка вийде завтра (30 жовтня – ред.) – ELEVATION ("Висота" – ред.). Сподіваюся, ви прочитаєте це", - написав він.
Довідка УНН: "Висота" - це чергова історія з вигаданого містечка в штаті Мен Касл-Рок. Скотт Кері звідти захворює загадковою хворобою: він втрачає вагу, але зовні при цьому не змінюється.
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Як повідомляв УНН, на нью-йоркському Comic Con глядачам презентували перший трейлер нового серіалу "Касл-Рок" Джей Джей Абрамса - антології оповідань Стівена Кінга з його різними персонажами.
Нагадаємо, кіностудія Warner Bros. заявила, що вихід сиквелу фільму "Воно", знятого режисером Андресом Мускетті за мотивами роману Стівена Кінга, відбудеться в вересні 2019 року.