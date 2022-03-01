Агрессия против Украины: новые группы диверсантов и 5 сбитых вражеских самолетов
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Министерство обороны Украины сообщает, что за текущие сутки уездные силы сбили 5 вражеских самолетов и задержаны новые группы диверсантов в разных уголках нашего государства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минобороны.
Детали
С начала суток противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха. Совершал попытки высадки тактических десантов. Широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.
На Севере продолжаются оборонительные бои с целью недопущения продвижения противника к столице с северо-восточного направления.
В пригороде Чернигова отмечено появление отдельных ДРГ противника, которые, при поддержке бронированной техники, пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими защитниками.
На других направлениях танковые и механизированные части ВС Украины, при поддержке авиации и артиллерии, продолжают ведение оборонительных боев на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами.
На Слобожанщине механизированные бригады и БТГр Десантно-штурмовых войск из состава группировки оперативного уничтожают живую силу и военную технику российских оккупантов, что намагєтьсяся вклиниться и восстановить положение по первому рубежу обороны.
Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, удерживать внешние рубежи обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры не допуская приближения оккупационных подразделений к пригородам столицы.
Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению диверсантов, которые, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, переодеваются в военную форму Вооруженных Сил, национальной гвардии и национальной полиции Украины для проникновения в Киев через боевые порядки наших войск.
Стойкая оборона наших войск стремительно снижает моральный дух противника и его волю к победе. Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями.
Спасибо за работу нашим Воздушным силам. Только за последние сутки они уничтожили 5 самолетов российского агрессора.