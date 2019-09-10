Вице-чемпионы мира потеряли победу в матче отбора на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В одном из поединков 6 тура отбора на Евро-2020 произошла сенсация - вице-чемпионы мира Хорватия не смогла в гостях одолеть Азербайджан, сообщает корреспондент УНН.
За игру рукой представителя Азербайджана арбитр встречи назначил пенальти, который на 11 минуте реализовал Лука Модрич. Долгое время минимальное преимущество оставалась на стороне “клетчатых”, но на 77 минуте Тамкин Халилзада ворвался в штрафную с мячом и обыграл трех оппонентов и пробил голкипера Ливаковича — 1:1.
“Поздравляю соперника. Мы начали игру хорошо, имели достаточно шансов и даже забили быстрый гол, но голкипер оппонентов действовал просто отлично. Во втором тайме Азербайджан, при поддержке болельщиков сыграв еще лучше, сравнял счет. Результат нас огорчает, но нужно, забыв его, готовиться к предстоящим матчам. Сборная Азербайджана — хорошая команда, которая произвела приятное впечатление и при нашей первой встрече. Не могу понять, почему им не удалось заработать очки в других команд”, — слова тренера сборной Хорватии Златко Далича передает сайт УЕФА.
Примечательно, что азербайджанцы набрали первое очко в отборочном цикле, зато у хорватов — 10 очков после пяти матчей и первую строчку.