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Віце-чемпіони світу втратили перемогу у матчі відбору на Євро-2020

Київ • УНН

 • 11261 перегляди

КИЇВ. 10 вересня. УНН. В одному із поєдинків 6 туру відбору на Євро-2020 сталася сенсація – віце-чемпіони світу Хорватія не змогла в гостях здолати Азербайджан, повідомляє кореспондент УНН.

За гру рукою представника Азербайджану арбітр зустрічі призначив пенальті, яке на 11 хвилині реалізував Лука Модріч. Довгий час мінімальна перевага залишалась на боці “картатих”, але на 77 хвилині Тамкін Халілзада увірвався у штрафну з м’ячем та обіграв трьох опонентів та пробив голкіпера Ліваковича — 1:1.

“Вітаю суперника. Ми почали гру добре, мали достатньо шансів і навіть забили швидкий гол, але голкіпер опонентів діяв просто відмінно. У другому таймі Азербайджан, за підтримки уболівальників зігравши ще краще, зрівняв рахунок. Результат нас засмучує, але потрібно, забувши його, готуватися до майбутніх матчів. Збірна Азербайджану — хороша команда, яка справила приємне враження і при нашій першій зустрічі. Не можу зрозуміти, чому їм не вдалося заробити очки у інших команд”, — слова тренера збірної Хорватії Златко Даліча передає сайт УЄФА.

Примітно, що азербайджанці набрали перше очко у відбірковому циклі, натомість у хорватів — 10 очок після п’яти матчів та перший рядок.

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