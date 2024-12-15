Выступала без хиджаба и опубликовала видео концерта в YouTube: в Иране арестовали певицу

Иранская певица, которая выступила в знак протеста без хиджаба, арестована после публикации видео своего концерта. Об аресте Парасту Ахмади сообщил ее адвокат Миляд Панахипур, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Артистку задержали в субботу в городе Сари, столице северной провинции Мазендеран.

В четверг судебные органы выдвинули обвинения против Ахмади за её выступление на концерте. Она появилась в длинном черном платье без рукавов и воротника, а также без хиджаба. Ей аккомпанировали четыре музыканта-мужчины.

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Ахмади выложила свое выступление на YouTube накануне и заявила: «Я Парасту, девушка, которая хочет петь для людей, которых я люблю. Это право, от которого я не могла отказаться. Я пою для страны, которую очень люблю». Концерт посмотрели более 1,6 млн раз.

Адвокат сообщил, что ему неизвестны ни конкретные обвинения против Ахмади, ни место ее содержания, ни то, кто ее арестовал, но «мы продолжим разбираться в этом через судебные органы». Он также сообщил, что в субботу в Тегеране были арестованы двое музыкантов из группы Ахмади.

Добавим

После исламской революции и прихода к власти мулл в Иране в 1979 году женщинам сначала было полностью запрещено петь. Затем был введен запрет на выступления перед смешанной аудиторией или сольные танцы.

Певицы могут выступать перед мужской аудиторией только в составе хора. Однако они могут петь перед женской аудиторией в специально отведенных залах.

Согласно иранскому и исламскому законодательству, женщинам также запрещено появляться перед неродственными мужчинами без хиджаба.