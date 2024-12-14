Иран ввел новые жесткие наказания за нарушение правил ношения хиджаба

В Иране приняли новый закон, резко ужесточающий наказание для женщин, нарушающих правила ношения хиджаба. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

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Документ криминализирует "наготу, непристойность, неприкрытость и плохое одеяние", а также значительно ужесточает санкции для тех, кто уже был ранее наказан.

Согласно закону, женщинам, которые не соблюдают правила, могут грозить различные наказания, в том числе телесные наказания, значительные штрафы, тюремные сроки, а также ограничения на доступ к образованию и возможность работать.

Правозащитники считают, что новые меры являются серьезным шагом в усилении репрессий в отношении женщин в Иране. Они также отмечают, что закон создает дополнительные трудности в повседневной жизни, ограничивая основные права и свободы.

Иран пересмотрит закон об обязательном ношении хиджаба