Выставка детских рисунков откроется в Международный день защиты детей в АП

Так, П.Порошенко познакомился с детьми-учениками художественных школ и кружков, чьи работы будут выставляться в экспозиции. Эти дети из семей воинов АТО или семей, которые были вынуждены покинуть свои дома на Донбассе и переехать в Киев.

“Представьте себе: здесь будут руководители государств, гости Украины и будут видеть всю эту творчество. И когда они все это увидят — не влюбиться в Украину будет просто невозможно,” — сказал президент.

Отмечают, что на выставке будут представлены 16 работ победителей международного конкурса рисунка “Где я — там мой флаг”, который проводился среди украинсцев по всему миру. В конкурсе приняли участие 86 детей из 22 стран. Также на выставке будут детские рисунки, посвященные Украине и установлению мира в нашем государстве. Юные художники разрисовывают своими работами стены второго этажа Администрации Президента, где традиционно проводятся художественные вставки в арт-пространстве “Second Floor Art Center”.