Виставка дитячих малюнків відкриється у Міжнародний день захисту дітей в АП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент Петро Порошенко ознайомився з підготовкою виставки дитячих малюнків, яка відкриється в будівлі Адміністрації Президента у Міжнародний день захисту дітей 1 червня, передає УНН з посиланням на представництво глави держави.
Так, П.Порошенко познайомився з дітьми — учнями художніх шкіл та гуртків, чиї роботи виставлятимуться в експозиції. Ці діти з родин воїнів АТО або родин, що були вимушені покинути свої домівки на Донбасі та переїхати до Києва.
“Уявіть собі: тут будуть керівники держав, гості України і будуть бачити всю цю творчість. І коли вони все це побачать — не закохатись в Україну буде просто неможливо,” — сказав президент.
Зазначають, що на виставці будуть представлені 16 робіт переможців міжнародного конкурсу малюнку “Де я — там мій прапор”, який проводився серед українців по всьому світу. У конкурсі взяли участь 86 дітей з 22 країн. Також на виставці будуть дитячі малюнки, присвячені Україні та встановленню миру в нашій державі. Юні художники розмальовують своїми роботами стіни другого поверху Адміністрації Президента, де традиційно проводяться мистецькі вставки в арт-просторі “Second Floor Art Center”.