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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП
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Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Виртуальный реверс газа невозможен из-за препятствия со стороны "Газпрома" - Ю.Витренко

Киев • УНН

 • 15025 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Виртуальный реверс газа из стран Европы невозможен из-за препятствия со стороны российского "Газпрома". Об этом сообщил главный коммерческий директор "Группы Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Виртуальный реверс газа невозможен из-за препятствия со стороны "Газпрома" - Ю.Витренко

"Мы благодарны европейским газотранспортным операторам, которые, несмотря на абсолютно бредовые требования российской стороны, что газ, который заходит в Европу из Украины, не должен потом идти назад в Украину, не побоялись организовать физический реверс газа в Украину. Кстати, они и виртуальный реверс не боятся организовать, но он невозможен по техническим и юридическим препятствиям со стороны "Газпрома", - отметил Ю.Витренко.

Напомним, Ю.Витренко сообщил, что "Газпром" препятствовал закупке Украиной газа в Европе.

С 21 ноября в Стокгольме начались слушания "Нафтогаза" и "Газпрома" по транзиту газа.

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