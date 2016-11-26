Виртуальный реверс газа невозможен из-за препятствия со стороны "Газпрома" - Ю.Витренко

"Мы благодарны европейским газотранспортным операторам, которые, несмотря на абсолютно бредовые требования российской стороны, что газ, который заходит в Европу из Украины, не должен потом идти назад в Украину, не побоялись организовать физический реверс газа в Украину. Кстати, они и виртуальный реверс не боятся организовать, но он невозможен по техническим и юридическим препятствиям со стороны "Газпрома", - отметил Ю.Витренко.

Напомним, Ю.Витренко сообщил, что "Газпром" препятствовал закупке Украиной газа в Европе.

С 21 ноября в Стокгольме начались слушания "Нафтогаза" и "Газпрома" по транзиту газа.