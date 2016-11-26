Віртуальний реверс газу неможливий через перешкоди з боку "Газпрому" - Ю.Вітренко

"Ми вдячні європейським газотранспортним операторам, які, не дивлячись на абсолютно маячні вимоги російської сторони, що газ, який заходить в Європу з України, не повинен потім йти назад в Україну, не побоялися організувати фізичний реверс газу в Україну. До речі, вони і віртуальний реверс не бояться організувати, але він не можливий через технічні та юридичні перешкоди з боку "Газпрому", - зазначив Ю.Вітренко.

Нагадаємо, Ю.Вітренко повідомив, що "Газпром" перешкоджав закупівлі Україною газу в Європі.

З 21 листопада у Стокгольмі розпочалися слухання "Нафтогазу" і "Газпрому" щодо транзиту газу.