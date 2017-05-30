Производство коньяка в Украине за месяц снизилось почти на 30%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Украине в апреле выпуск коньяков снизился на 29,7% до 0,164 млн дал. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины в отчете по промышленному производству, передает УНН.
В то же время, за период январь-апрель 2017 производство коньяка увеличилось на 212,3% и составил 0,653 млн дал.
В целом, по сравнению с декабрем 2016 года, Коньяк подешевел на 2,8% до 88 грн/л.
Напомним, согласно данным исследования, украинцы стали больше пить коньяк.
При этом, рынок этого напитка с 2014 года в Украине сократился на 46%. Как следствие, сегодня все труднее найти настоящий украинский коньяк.
Однако, по словам эксперта А.Безуглого, качественный коньяк от поддельного всегда будет отличаться вкусом. Также, хороший и выдержанный коньяк никогда не будет дешевым.
Добавим, что Всемирный день коньяка отмечается 1 апреля.