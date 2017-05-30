Виробництво коньяку в Україні за місяць знизилося майже на 30%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В Україні в квітні випуск коньяків знизився на 29,7% до 0,164 млн дав. Про це повідомляє Державна служба статистики України в звіті по промисловому виробництву, передає УНН.
У той же час, за період січень-квітень 2017 року виробництво коньяку збільшилася на 212,3% і склало 0,653 млн дав.
В цілому, в порівнянні з груднем 2016 року, Коньяк подешевшав на 2,8% до 88 грн/л.
Нагадаємо, згідно з даними дослідження, українці стали більше пити коньяк.
При цьому, ринок цього напою з 2014 року в Україні скоротився на 46%. Як наслідок, сьогодні все важче знайти справжній український коньяк.
Однак, за словами експерта А.Безуглого, якісний коньяк від підробленого завжди буде відрізнятися смаком. Також, хороший і витриманий коньяк ніколи не буде дешевим.
Додамо, що Всесвітній день коньяку відзначається 1 квітня.