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Выращивание батата на украинских почвах, бизнес на переработке грецкого ореха: истории победителей конкурса бизнес-идей "Агрокебети. Рости своє"

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В рамках проекта "Агрокебети. Рости своє" 10 предпринимателей из разных областей Украины получили гранты на развитие бизнеса. Участники прошли полугодовое обучение и получили возможность дальнейшего кредитования от Райффайзен Банка.

С начала запуска правительственного проекта "єРобота" в июле 2022 года грантовые средства на открытие или расширение собственного дела, по информации Министерства экономики Украины, получили 10 400 украинцев. К этому количеству осенью 2024 года добавилось еще 10 предпринимателей со Львовщины, Киевщины, Полтавщины, Николаевщины, Винницкой области. Каждый из них прошел полугодовое обучение по разработке бизнес-планов, привлечению финансирования и получил до 200 000 грн грантовых средств в рамках проекта "Агрокебети. Рости своє", инициированного образовательным проектом "Агрокебеты", ассоциацией „Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) и Благотворительным фондом "МХП-Громаді", а также возможность в дальнейшем кредитования от Райффайзен Банка. Больше информации об объявлении победителей конкурса - на сайте

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Алекс Лисситса

По словам председателя совета директоров ИМК, президента УКАБ, идеолога проекта "Агрокебеты" Алекса Лисситсы, поддержку в проекте оказали амбициозным предпринимателям, которые готовы рисковать и двигаться вперед несмотря на трудности. 

"Проект "Агрокебети. Рости своє" объединяет тех, кто видит будущее украинского агросектора через призму инноваций, креативности и предпринимательского духа. Это инициатива, которая не просто учит, а вдохновляет молодых лидеров брать ответственность за свою землю и создавать новые возможности для процветания Украины", - отмечает Алекс Лисситса.

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Павел Мороз

О развитии и восстановлении громад речь идет уже тогда, когда мелкий бизнес получает усиление и имеет возможность работать в небольших городках и селах, платя налоги и создавая новые рабочие места. И чем больше таких бизнесов в громаде, тем более состоятельной она становится. В этом убежден директор департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз. 

"Инициативы компании МХП по поддержке локальных предпринимателей демонстрируют, как крупные бизнесы могут активно помогать общинам в развитии и восстановлении. Только за 2023 год победители наших грантовых конкурсов уплатили в местные бюджеты 3+ млн грн, создали рабочие места, помогли другим и себе адаптироваться к новым условиям и вызовам", - рассказывает Павел Мороз

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Сергей Осадчий

Идею объединения усилий крупного бизнеса для поддержки малого предпринимательства в громадах поддерживает представитель компании "HORSCH".

"Очень важно поверить в идею и дать поддержку тем, кто только начинает работать в бизнесе. Ведь первые шаги могут быть непростыми, и для того, чтобы выстоять на рынке, нужно усиление от тех, кто уже имеет опыт и прошел эти этапы становления. "Агрокебети. Рости своє" - это как раз о поддержке, обмене экспертизой и росте", - добавляет Сергей Осадчий.   

5 ноября в Кулинарном центре МХП собрались 10 победителей конкурса "Агрокебети. Рости своє". Своим опытом поделились: 

Инесса Петухова, с. Чишки, Львовская область

Мастерская "ITARA"  делает ореховые пасты и соус, ореховые снеки, десерты, масло грецкого ореха. В 2023 году производство переехало из Николаева в село Львовской области, где Инесса Петухова начала собственное дело, обустроила помещение, приобрела оборудование для микропроизводства, разработала собственный бренд. Инесса Петухова имеет опыт создания бизнеса в разных направлениях - агросекторе, недвижимости, сотрудничества с коммунальными предприятиями. Знает, как строить бизнес с нуля, какие процессы нужны для развития и масштабирования.

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Иван Павлиш, с. Луки, Львовская область 

Иван Павлиш по первому образованию юрист и всю жизнь был убежден, что юриспруденция будет его основным занятием. Однако в 2018 году после демобилизации решил создать фермерское хозяйство в громаде, откуда он родом. Параллельно продолжал обучение. Занимаясь "классическим" земледелием, все время был в поисках нишевой культуры как основного продукта. И таки удалось его найти - батат, нетипичный для наших широт корнеплод, который имеет полезные свойства и одновременно замечательный вкус и цветовую гамму. Это незаменимый продукт для прикорма младенцев. Он является прекрасным наполнением рациона "диабетиков", вегетарианцев и веганов и вообще достойной альтернативой картофелю. Начав в 2020 году с небольшого тестового участка, сейчас  хозяйство Ивана Павлиша выращивает собственные саженцы, приобрели специализированное навесное оборудование и планируют запуск переработки. Батат стал семейным делом семьи Павлишей и его выращивание продолжается, несмотря на войну и повторную мобилизацию Ивана.

Евгения Молчанова, с. Зеленый Гай, Днепропетровщина 

Сыроварня "Зеленый Гай" работает с 2021 года и во время полномасштабного вторжения, несмотря на все риски, не только не остановила свою работу и удержалась на рынке, но и успешно диверсифицировалась. Из сыроварни, которая изготавливала сыры из сырья других поставщиков, "Зеленый Гай" стал фермой-сыроварней полного цикла, начал предоставлять услуги зеленого туризма, стал также образовательной базой для фермеров, социальных предпринимателей и ветеранов, а также реабилитационным центром для людей и животных. На предприятии работают специалисты и квалифицированные специалисты в области предпринимательства, фермерства и животноводства. Также команда "Зеленого Гая" активно и постоянно участвует в доступных и возможных учебных и учебно-грантовых программах. Эти трансформации приносят возможности масштабироваться и расти. И на сегодняшний день в "Зеленом Гаю" на содержании 11 коров (кроме этого, более 500 других фермерских и домашних животных). Но в ближайшие 1,5-2 года планируется увеличить количество коров до 22. Вместе с растущим количеством животных растет количество кормовых запасов, которые надо где-то хранить. Поэтому бизнес-идея заключается в обустройстве помещения для хранения кормовых запасов предприятия и проведения образовательных и реабилитационных мероприятий - сеновала-мастерской, который будет способствовать экономии финансовых и временных ресурсов предприятия.

Проект "Агрокебеты. Расти свое" реализуется при поддержке компаний: HORSCH, International Finance Corporation (IFC), Райффайзен Банк, ИМК и МХП.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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