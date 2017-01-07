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Вылет из аэропорта "Борисполь" в Стамбул отменили

Вылет из аэропорта "Борисполь" в Стамбул отменили

Киев • УНН

 • 10523 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Вылеты некоторых рейсов из международного аэропорта "Борисполь" осуществляются с большими задержками, рейс из Киева на Стамбул, который должен отправиться в 10:45 - отменен. Об этом УНН сообщили в авиасправке аэропорта.

"Направление на Стамбул - очень сильные задержки и отмены. Рейс PS-715 - очень большая задержка более чем на 5 часов. Также рейс на Нью-Йорк сегодняшний - 231 - с большой задержкой в ​​2,5 часа", - сообщили в авиасправке.

"Turkish Airlines 458 (Киев - Стамбул) - отменен. Должен был вылететь в 10:45", - добавили в авиасправке.

Также в авиасправке отметили, что причиной отмены рейса авиакомпании Turkish Airlines - то, что местный аэропорт Ататюрка "не отправляет".

Кроме того, была задержка авиарейса на Барселону.

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