Вылет из аэропорта "Борисполь" в Стамбул отменили
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Вылеты некоторых рейсов из международного аэропорта "Борисполь" осуществляются с большими задержками, рейс из Киева на Стамбул, который должен отправиться в 10:45 - отменен. Об этом УНН сообщили в авиасправке аэропорта.
"Направление на Стамбул - очень сильные задержки и отмены. Рейс PS-715 - очень большая задержка более чем на 5 часов. Также рейс на Нью-Йорк сегодняшний - 231 - с большой задержкой в 2,5 часа", - сообщили в авиасправке.
"Turkish Airlines 458 (Киев - Стамбул) - отменен. Должен был вылететь в 10:45", - добавили в авиасправке.
Также в авиасправке отметили, что причиной отмены рейса авиакомпании Turkish Airlines - то, что местный аэропорт Ататюрка "не отправляет".
Кроме того, была задержка авиарейса на Барселону.