Виліт з аеропорту "Бориспіль" до Стамбула скасували
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Вильоти деяких рейсів з міжнародного аеропорту "Бориспіль" здійснюються з великими затримками, рейс з Києва на Стамбул, що мав відправитися о 10:45, - скасовано. Про це УНН повідомили у авіадовідці летовища.
"Напрямок на Стамбул - дуже сильні затримки і скасування. Рейс PS-715 - дуже велика затримка у понад 5 годин. Також рейс на Нью-Йорк сьогоднішній - 231-ий - з великою затримкою у 2,5 години", - повідомили в авіадовідці.
"Turkish Airlines 458-ий (Київ - Стамбул) - скасований. Мав вилетіти о 10:45", - додали в авіадовідці.
Також в авіадовідці зазначили, що причиною скасування рейсу авіакомпанії Turkish Airlines - те, що місцевий аеропорт Ататюрка "не відправляє".
Крім того, була затримка авіарейсу на Барселону, додали у авіадовідці.
Нагадаємо, напередодні через негоду рейси з аеропорту "Бориспіль" в Дніпро, Запоріжжя і Стамбул були скасовані до ранку.