Использовала жесты TikTok: в США спасли от похитителя 16-летнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В США 16-летнюю девушку, пропавшую без вести в Эшвилле, штат Северная Каролина, удалось спасти после того, как она привлекла внимание водителя использовав жесты, увиденные в социальной сети TikTok. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.
Цитата
«Полиция штата Кентукки спасла пропавшую 16-летнюю девушку на остановке после того, как она использовала сигналы TikTok, чтобы известить водителя в едущем позади нее автомобиле о том, что она в беде», - говориться в сообщении.
Детали
Сообщается, что 61-летний Джеймс Гербер Брик был арестован за незаконное лишение свободы. В телефоне Брика были найдены порнографические фотографии девушки.
16-летняя девушка сообщила правоохранительным органам, что ездила с Бриком через Северную Каролину, Теннесси, Кентукки и в Огайо, где у него были родственники.
Добавим
Существует международный универсальный сигнал помощи, который можно подать одной рукой. Необходимо повернуть ладонь к человеку, затем сжать большой пальцы и накрыть его остальными пальцами.
DOMESTIC VIOLENCE SIGNAL
Isolation can increase the risk of violence at home. Use this discrete gesture during a video call to show you need help:
1. Hold hand up with palm facing other person.
2. Tuck thumb into palm.
3. Fold fingers down over thumb. pic.twitter.com/gsIgSbXOmc
Дополнение
TikTok введет поддержку психического здоровья пользователей.
Напомни, в Египте два блогера из TikTok получили 10 и 6 лет тюрьмы.