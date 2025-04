Использовала жесты TikTok: в США спасли от похитителя 16-летнюю девушку

Цитата

«Полиция штата Кентукки спасла пропавшую 16-летнюю девушку на остановке после того, как она использовала сигналы TikTok, чтобы известить водителя в едущем позади нее автомобиле о том, что она в беде», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что 61-летний Джеймс Гербер Брик был арестован за незаконное лишение свободы. В телефоне Брика были найдены порнографические фотографии девушки.

16-летняя девушка сообщила правоохранительным органам, что ездила с Бриком через Северную Каролину, Теннесси, Кентукки и в Огайо, где у него были родственники.

Добавим

Существует международный универсальный сигнал помощи, который можно подать одной рукой. Необходимо повернуть ладонь к человеку, затем сжать большой пальцы и накрыть его остальными пальцами.

DOMESTIC VIOLENCE SIGNAL



Isolation can increase the risk of violence at home. Use this discrete gesture during a video call to show you need help:



1. Hold hand up with palm facing other person.

2. Tuck thumb into palm.

3. Fold fingers down over thumb. pic.twitter.com/gsIgSbXOmc

— Halton Police (@HaltonPolice) August 24, 2021

Дополнение

