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Использовала жесты TikTok: в США спасли от похитителя 16-летнюю девушку

Киев • УНН

 • 27923 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В США 16-летнюю девушку, пропавшую без вести в Эшвилле, штат Северная Каролина, удалось спасти после того, как она привлекла внимание водителя использовав жесты, увиденные в социальной сети TikTok. Об этом сообщает Newsweek, пишет УНН.

Использовала жесты TikTok: в США спасли от похитителя 16-летнюю девушку

Цитата

«Полиция штата Кентукки спасла пропавшую 16-летнюю девушку на остановке после того, как она использовала сигналы TikTok, чтобы известить водителя в едущем позади нее автомобиле о том, что она в беде», - говориться в сообщении.

Детали

Сообщается, что 61-летний Джеймс Гербер Брик был арестован за незаконное лишение свободы. В телефоне Брика были найдены порнографические фотографии девушки.

16-летняя девушка сообщила правоохранительным органам, что ездила с Бриком через Северную Каролину, Теннесси, Кентукки и в Огайо, где у него были родственники.

Добавим

Существует международный универсальный сигнал помощи, который можно подать одной рукой. Необходимо повернуть ладонь к человеку, затем сжать большой пальцы и накрыть его остальными пальцами.

DOMESTIC VIOLENCE SIGNAL

Isolation can increase the risk of violence at home. Use this discrete gesture during a video call to show you need help:

1. Hold hand up with palm facing other person.
2. Tuck thumb into palm.
3. Fold fingers down over thumb. pic.twitter.com/gsIgSbXOmc

— Halton Police (@HaltonPolice) August 24, 2021

Дополнение

TikTok введет поддержку психического здоровья пользователей.

Напомни, в Египте два блогера из TikTok получили 10 и 6 лет тюрьмы.

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