Використала жести TikTok: у США врятували від викрадача 16-річну дівчину

Цитата

"Поліція штату Кентуккі врятувала зниклу 16 - річну дівчину на зупинці після того, як вона використовувала сигнали TikTok, щоб сповістити водія в автомобілі, що їде позаду неї, про те, що вона в біді", - говориться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що 61-річний Джеймс Гербер Брік був заарештований за незаконне позбавлення волі. У телефоні Бріка були знайдені порнографічні фотографії дівчини.

16-річна дівчина повідомила правоохоронним органам, що їздила з Бріком через Північну Кароліну, Теннессі, Кентуккі і в Огайо, де у нього були родичі.

Додамо

Існує міжнародний універсальний сигнал допомоги, який можна подати однією рукою. Необхідно повернути долоню до людини, потім стиснути великий пальці і накрити його іншими пальцями.

DOMESTIC VIOLENCE SIGNAL



Isolation can increase the risk of violence at home. Use this discrete gesture during a video call to show you need help:



1. Hold hand up with palm facing other person.

2. Tuck thumb into palm.

3. Fold fingers down over thumb.pic.twitter.com/gsIgSbXOmc

— Halton Police (@HaltonPolice) August 24, 2021

Доповнення

TikTok введе підтримку психічного здоров'я користувачів.



Нагадаємо, в Єгипті два блогери з TikTok отримали 10 і 6 років в'язниці.