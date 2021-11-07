Використала жести TikTok: у США врятували від викрадача 16-річну дівчину
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У США 16-річну дівчину, зниклу безвісти в Ешвіллі, штат Північна Кароліна, вдалося врятувати після того, як вона привернула увагу водія використавши жести, побачені в соціальній мережі TikTok. Про це повідомляє Newsweek, пише УНН.
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"Поліція штату Кентуккі врятувала зниклу 16 - річну дівчину на зупинці після того, як вона використовувала сигнали TikTok, щоб сповістити водія в автомобілі, що їде позаду неї, про те, що вона в біді", - говориться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що 61-річний Джеймс Гербер Брік був заарештований за незаконне позбавлення волі. У телефоні Бріка були знайдені порнографічні фотографії дівчини.
16-річна дівчина повідомила правоохоронним органам, що їздила з Бріком через Північну Кароліну, Теннессі, Кентуккі і в Огайо, де у нього були родичі.
Додамо
Існує міжнародний універсальний сигнал допомоги, який можна подати однією рукою. Необхідно повернути долоню до людини, потім стиснути великий пальці і накрити його іншими пальцями.
DOMESTIC VIOLENCE SIGNAL
Isolation can increase the risk of violence at home. Use this discrete gesture during a video call to show you need help:
1. Hold hand up with palm facing other person.
2. Tuck thumb into palm.
3. Fold fingers down over thumb.pic.twitter.com/gsIgSbXOmc
Доповнення
TikTok введе підтримку психічного здоров'я користувачів.
Нагадаємо, в Єгипті два блогери з TikTok отримали 10 і 6 років в'язниці.