Посетители луцкого зоопарка до смерти закормили альпаку
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 28 марта. УНН. Стала известна причина внезапной смерти самки альпаки в Луцком зоопарке. Как сообщили корреспонденту УНН в коммунальном учреждении, экспертиза подтвердила, что посетители просто закормили животное.
"Вскрытие показало, что смерть наступила в результате ... переполнения кормовыми массами. Спасти альпаку было нереально, поскольку надежду на выздоровление могло дать только хирургическое вмешательство, которое в зоопарке не проводят", - отметили в администрации заведения.
Напомним, альпака из зоопарка Луцка заболела в начале марта. Ее и еще самца в прошлом году подарил ровенский зверинец.
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