Посетители луцкого зоопарка до смерти закормили альпаку

"Вскрытие показало, что смерть наступила в результате ... переполнения кормовыми массами. Спасти альпаку было нереально, поскольку надежду на выздоровление могло дать только хирургическое вмешательство, которое в зоопарке не проводят", - отметили в администрации заведения.

Напомним, альпака из зоопарка Луцка заболела в начале марта. Ее и еще самца в прошлом году подарил ровенский зверинец.

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