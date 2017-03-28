Відвідувачі луцького зоопарку до смерті загодували альпаку
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 28 березня. УНН. Стала відома причина раптової смерті самиці альпаки в Луцькому зоопарку. Як повідомили кореспонденту УНН у комунальному закладі, експертиза підтвердила, що причиною смерті тварини стало перегодування відвідувачами.
“Розтин показав, що смерть настала внаслідок ... переповнення кормовими масами. Врятувати альпаку було нереально, бо надію на одужання могло б дати лише хірургічне втручання, яке у зоопарку не проводять”, — зазначили в адміністрації закладу.
Нагадаємо, альпака із зоопарку Луцька захворіла на початку березня. Її та ще самця торік подарував рівненський звіринець.
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