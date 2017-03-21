Отсрочка транша МВФ не повлияет на курс гривни - А.Данилюк

В частности, отвечая на вопрос, повлияет ли ситуация с отсрочкой предоставления Украине очередного транша от МВФ на курс гривны, А. Данилюк, в частности, ответил: "Никак не повлияет. Это вопрос пары дней и это никак не влияет на курс".

Ранее МВФ заявил о достижении договоренности с Киевом по третьему пересмотру программы в рамках механизма расширенного финансирования (EFF).

После этого МВФ подтвердил внесение в повестку дня на 20 марта вопрос Украины. Впоследствии вопрос предоставления транша Украине исчезл из повестки дня Совета директоров МВФ.

В Минфине объяснили причины исчезновения вопроса транша Украине из повестки дня МВФ. В частности, речь шла об уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду ОРДЛО, и захват боевиками украинских предприятий.

Напомним, НБУ пересмотрел предыдущие макропрогнозы с учетом эффекта блокады ОРДЛО и предоставил их для ознакомления МВФ в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества Фонда с Украиной.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине в соответствии с четырехлетней программой "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015. Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, предоставленной Украине 30 апреля 2014.

Последняя миссия МВФ посетила Киев в период с 3 по 17 ноября 2016 года. В МВФ сообщили, что завершение третьего пересмотра позволит получить транш объемом в около 1 млрд долл. США, а совокупная сумма полученных траншей по программе расширенного финансирования составит около 8,32 млрд долл.