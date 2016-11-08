Видео убийства чемпиона мира по кикбоксингу в Москве появилось в сети
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В сети появилось видео убийства двукратного чемпиона мира по кикбоксингу, где видно, как из машины, остановившейся на парковке, падает тело спортсмена, передает УНН.
Отметим, что тело 29-летнего профессионального спортсмена, уроженца Северо-Кавказского региона, нашли 6 ноября вечером у машины на парковке торгового центра. Мужчина скончался в результате огнестрельного ранения.
Полиция установила личность подозреваемого в преступлении. Им оказался знакомый погибшего - 31-летний уроженец Северо-Кавказского региона.
Как сообщал УНН, мужчины вместе подъехали на автомобиле к торговому центру, где в салоне машины у них возник конфликт на финансовой почве. В результате злоумышленник выстрелил предположительно из пистолета Макарова, который хранил незаконно, в область грудной клетки своему оппоненту, а потом исчез, что и видно из видеоматериала.