Відео вбивства чемпіона світу з кікбоксингу в Москві з'явилося в мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У мережі з'явилося відео вбивства дворазового чемпіона світу з кікбоксингу, де видно, як з автівки, що зупинилася на парковці, падає тіло спортсмена, передає УНН.
Зазначимо, що тіло 29-річного професійного спортсмена, уродженця Північно-Кавказького регіону, знайшли 6 листопада ввечері біля автівки на парковці торгового центру. Чоловік помер в результаті вогнепального поранення.
Поліція встановила особу підозрюваного у злочині. Ним виявився знайомий загиблого — 31-річний уродженець Північно-Кавказького регіону.
Як повідомляв УНН, чоловіки разом під’їхали на автомобілі до торгового центру, де в салоні машини у них виник конфлікт на фінансовому ґрунті. В результаті зловмисник вистрілив імовірно з пістолета Макарова, який зберігав при собі незаконно, в область грудної клітини своєму опонентові, а потім зник, що й видно з відеоматеріалу.