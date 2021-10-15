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Отдать все силы: Ярмоленко заговорил о решающей игре с Боснией и Герцеговиной

Киев  •  УНН

 • 20225 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о следующей игре, которая станет решающей в рамках группового этапа отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Об этом Ярмоленко написал на своей странице в Instagram, передает УНН.

Цитата

Ярмоленко назвал мечтой выход “желто-синих” на чемпионат мира-2022.

“Всего один шаг, одна игра осталась в группе. Будем ждать этого матча и отдавать все силы, чтобы попасть на чемпионат мира. Это наша мечта. Это наша цель. Вперед, Украина”, — написал Ярмоленко.

Дополнение

Украина занимает второе место в отборочной группе D, опережая Финляндию на одно очко и Боснию и Герцеговину на два очка.

Однако соперники Украинский сыграли на матч меньше.

Заключительный матч группового этапа Украина проведет 16 ноября на выезде против Боснии и Герцеговины.

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