Віддати всі сили: Ярмоленко заговорив про вирішальну гру із Боснією та Герцеговиною

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко висловився про наступну гру, яка стане вирішальною у рамках групового етапу відбору на чемпіонат світу-2022 проти Боснії та Герцеговини. Про це Ярмоленко написав на власній сторінці в Instagram, передає УНН.

Цитата

Ярмоленко назвав мрією вихід “жовто-блакитних” на чемпіонат світу-2022.

“Всього один крок, одна гра залишилася в групі. Будемо чекати цього матчу і віддаватимемо всі сили, щоб потрапити на чемпіонат світу. Це наша мрія. Це наша мета. Вперед, Україно”, — написав Ярмоленко.

Доповнення

Україна займає друге місце у відбірковій групі D, випереджаючи Фінляндію на одне очко та Боснію і Герцеговину на два очки.

Однак суперники українців зіграли на матч менше.

Заключний матч групового етапу Україна проведе 16 листопада на виїзді проти Боснії та Герцеговини.

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