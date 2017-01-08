От возможного отравления угарным газом в Закарпатье погибли два человека и семеро пострадали
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 8 января. УНН. Сегодня, 8 января, на Закарпатье произошли два чрезвычайных инциденты, в результате которых от отравления угарным газом погибли два человека, еще семеро оказались в больнице. Эту информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации ГУ ЧП в Закарпатской области.
Так, в Иршавском районе из-за неисправности в работе твердотопливного котла в больнице оказалась семья из пяти человек - родители и трое детей. По предварительной информации, все пятеро отравились угарным газом. По словам врачей, жизни и здоровью госпитализированных ничего не угрожает.
В Виноградовском района из-за вероятного отравления угарным газом пострадала семья местных жителей - родители погибли, а двое детей оказались в больнице.
Окончательные причины трагических событий установят правоохранительные органы.
Напомним, сегодня в Кропивницкому произошло ЧП, в результате которого один человек погиб и по меньшей мере пятеро обратились в медучреждения. По предварительной информации, люди отравились угарным газом .