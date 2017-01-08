Від імовірного отруєння чадним газом на Закарпатті загинули двоє осіб і семеро постраждали
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 8 січня. УНН. Сьогодні, 8 січня, на Закарпатті сталися дві надзвичайні інциденти, внаслідок яких від отруєння чадним газом загинули двоє осіб, ще семеро опинилися у лікарні. Цю інформацію УНН підтвердили у відділі комунікації ГУ НП у Закарпатській області.
Так, в Іршавському районі через несправності у роботі твердопаливного котла у лікарні опинилася родина з п′яти осіб – батьки і троє дітей. За попередньою інформацією, усі п′ятеро отруїлися чадним газом. За словами лікарів, життю і здоров′ю госпіталізованих нічого не загрожує.
У Виноградівському району через ймовірне отруєння чадним газом постраждала родина місцевих мешканців – батьки загинули, а двоє дітей опинилися у лікарні.
Остаточні причини трагічних подій встановлять правоохоронні органи.
Нагадаємо, сьогодні у Кропивницькому сталася надзвичайна подія, в результаті якої один чоловік загинув і щонайменше п'ятеро звернулися до медзакладів. За попередньою інформацією, люди отруїлися чадним газом.