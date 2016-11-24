Взрыв заминированного грузовика в Ираке унес жизни 80 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Как минимум 80 человек погибли в результате взрыва грузовика на автозаправочной станции к югу от Багдада, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Террорист-смертник взорвал заминированный автомобиль на заправочной станции в городе Аль-Хилла в 100 км к югу от Багдада в четверг.
Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение.
Среди жертв есть шиитские паломники.
Нападение произошло на АЗС рядом с рестораном, где были иранские паломники, которые возвращались из шиитского священного города Кербала.