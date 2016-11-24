Вибух замінованої вантажівки в Іраку забрав життя 80 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Щонйменше 80 людей загинули в результаті вибуху вантажівки на автозаправній станції на південь від Багдада, передає УНН з посиланням на Sky News.
Терорист-смертник підірвав замінований автомобіль на заправній станції в місті Аль-Хілла за 100 км на південь від Багдада в четвер.
Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад.
Серед жертв є шиїтські паломники.
Напад стався на АЗС поряд з рестораном, де були іранські паломники, які поверталися з шиїтського священного міста Кербала.