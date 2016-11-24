Вибух замінованої вантажівки в Іраку забрав життя 80 людей

Терорист-смертник підірвав замінований автомобіль на заправній станції в місті Аль-Хілла за 100 км на південь від Багдада в четвер.

Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад.

Серед жертв є шиїтські паломники.

Напад стався на АЗС поряд з рестораном, де були іранські паломники, які поверталися з шиїтського священного міста Кербала.