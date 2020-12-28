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Взрыв в Нэшвилле на Рождество: в фургоне взорвал себя пожилой мужчина, веривший в "опасность 5G" - детали

Киев • УНН

 • 19681 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Рождественским утром 25 декабря в центре города Нэшвилл, столицы американского штата Теннесси, взорвался дом на колесах. При взрыве погиб один человек — 63-летний владелец автотрейлера Энтони Куинн Уорнер, веривший в “опасность 5G”. УНН собрал информацию о взрыве к этому часу.

Взрыв в Нэшвилле на Рождество: в фургоне взорвал себя пожилой мужчина, веривший в "опасность 5G" - детали

В 6:30 утра 25 декабря в центре Нэшвилла взорвался дом на колесах. Перед взрывом из него громко зазвучал “компьютеризированный” женский голос. Он предупредил, что автомобиль взорвется через 15 минут, и начал вести обратный отсчет до взрыва. “Если вы слышите это сообщение, эвакуируйтесь немедленно”, — призывал голос.

Одновременно из динамиков автотрейлера, как передала The New York Times, послышалась песня “Downtown” британской певицы Петулы Кларк. Композиция, которая вышла в 1964 году, начинается со слов “когда ты один, и жизнь заставляет чувствовать себя одиноко, иди в центр города”. Там, говорится далее, “огни намного ярче” и можно забыть “о проблемах и заботах”.

Песня прозвучавшая перед взрывом:

Улица, на которой произошел взрыв, находится в центре Нэшвилла, на ней много исторических зданий, в которых работают кафе и бары. Автотрейлер был припаркован возле дата-центра американской телекоммуникационной компании AT&T. Взрывная волна выбила окна близлежащих домов, обрушила фасад здания, которое находилось через дорогу от офиса AT&T, уничтожила три автомобиля, повалила деревья.

Кроме того, из-за повреждений в дата-центре в некоторых частях Теннесси, а также соседних штатов Алабама и Кентукки временно перестала работать сотовая связь и интернет. Из-за этого оказались недоступны, по данным телеканала CTV, в том числе экстренные номера полиции и медицинских учреждений.

В результате взрыва погиб один человек. Это 63-летний Энтони Куинн Уорнер. Он был владельцем автотрейлера, и — как показал ДНК-анализ найденных на месте происшествия человеческих останков — находился в фургоне, когда тот взорвался.

This is video of Friday morning's explosion recorded by an MNPD camera at 2nd Ave N & Commerce St. pic.twitter.com/3vaXhoUOAR

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 28, 2020

The #FBI and #ATF are seeking info concerning the owner of the RV, Anthony Quinn Warner, linked to the explosion in downtown Nashville on Friday morning. Recognize him? Call 1-800-CALL-FBI or submit tips online at https://t.co/hG6KFmQ7dG. @FBI @ATFHQ @ATFNashville pic.twitter.com/o8fqiHkATl

— FBI Memphis (@FBIMemphis) December 28, 2020

Еще три человека были доставлены в больницу с травмами; они в стабильном состоянии. Скорее всего, жертв было бы больше, если бы на месте не оказалось полицейских. Сотрудник полиции Джеймс Луэллин прибыл на улицу, где стоял фургон, из-за сообщений о стрельбе. Эта информация не подтвердилась, зато полицейский услышал предупреждение о взрыве.

Луэллин вызвал подкрепление, и к нему приехали еще пятеро коллег. Вместе они блокировали въезды в квартал, где был припаркован дом на колесах, и начали стучать в соседние дома и просить людей отойти на безопасное расстояние. Среди тех, кого они вывели из дома, была мать с четырьмя детьми.

ФБР считает, что взрыв устроил сам Энтони Куинн Уорнер. Предполагается, что у него не было сообщников. Федеральные агенты сделали такой вывод, просмотрев много часов записей с камер наблюдения: перед взрывом они не увидели на улице никого, кроме Уорнера. Поступок американца следствие сочло суицидом, а не попыткой совершить массовое убийство, заявили источники CNN.

В начале декабря Уорнер сообщил ему об уходе на пенсию. Также Уорнер подарил бывшей девушке свой автомобиль, сказав, что у него онкология. Кроме того, по данным прессы, за месяц до гибели он переписал свой дом на жительницу Лос-Анджелеса Мишель Суинг. Как она связана с Уорнером, не сообщается.

Раньше Уорнер никогда не попадал в поле зрения полиции. Мотивы его поступка пока точно неизвестны. По словам источника Associated Press, следствие не исключает, что целью Уорнера было здание оператора AT&T, возле которого он припарковал дом на колесах перед взрывом. По данным подразделения телекомпаний NBC и FOX в Нэшвилле, агенты ФБР спрашивали соседей Уорнера, не было ли у того “паранойи” по поводу связи 5G.

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